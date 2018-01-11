داعش تزرع مفخخات بإحدى أسواق طرابلس

طرابلس(صدى):

اتجهت أنظار الشأن الليبي حيال إعلان قوة الردع الخاصة أول من أمس، عن إلقائها القبض على عنصرين للتنظيم الداعشي، حاولوا زرع مففخات بالقرب من سوق كبير مكتظ بالمواطنين.

وأشارت قوة الردع الخاصة، التابعة لحكومة الوفاق، عبر صفحتها الرسمية، إلى اعتقال لأبي هريرة سراج الجحاوي، وأبو أيوب محمد بالة، بعد محاولة زرع مفخخات بالقرب من سوق بحي الدريبي.

ولم يلتفت الشأن الليبي، للجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرت، بعد إعلانها ظهور عناصر جديدة لتنظيم داعش جنوب وغرب طرابلس في شكل بوابات وهمية.