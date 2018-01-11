فالفيردي يسعى للثأر باستدعاء اللاعبين الأساسين لمواجهة سيلتا فيغو

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، يشعر أنه لا مفر اليوم، من الانتصار على سيلتا فيغو، في إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على ملعب الكامب نو؛ للثأر بعد تحقيق التعادل في المباراة الأولى بينهما.

وأبدى فالفيردي استعدادًا قويًا للمباراة حيث استدعى اللاعبين الأساسين في الفريق لينضموا إلى قائمة المباراة، على عكس ما حدث في المباراة الأولى التي منح فيها الراحة لـ ليونيل ميسي وسواريز وإنييستا.

ويخوض برشلونة مباراة اليوم، في ظل غياب كل من المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي والمهاجم باكو ألكاسير للإصابة، بالإضافة لـ البرازيلي فيليبي كوتينيو.