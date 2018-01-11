اعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المحدثة

عادل الحربي(صدى):

أصدر مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الخميس، قرارًا باعتماد تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المحدثة، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها.

وتهدف تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المحدثة إلى توسيع دائرة الفئات المشاركة التي شملت المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية ما سيزيد من كفاءة التسعير.

كما تسعى إلى رفع بعض القيود المتعلقة بتحديد النطاق السعري وتغطية الطرح من قبل سعر الاكتتاب، وفقًا لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين وتعديل آلية تخصيص الأسهم.

وأوضحت الهيئة أن تعليمات بناء سجل الاوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المحدثة روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المهتمين والمختصين والأطراف ذات العلاقة، لافته إلى أنه يمكن الإطلاع على التعليمات من خلال الرابط الآتي هنا .