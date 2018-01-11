الحكومة اليمنية تتهم المليشيات بتبديد الاحتياط النقدي وسرقة 5 مليار دولار

فهمي محمد(صدى):

اتهمت الحكومة اليمنية، المليشيا الحوثية، بتبديد الاحتياط النقدي، وسرقة نحو 5.2 مليار دولار، إضافة إلى ترليون ريال يمني.

وأدان اجتماع حكومي يمني، اعتداء المليشيات على شركات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء، كما طالبت المليشيات

باحترام المصلحة العامة.

وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع، على سرعة تبني آلية فعالة لمنع تدهور سعر الصرف، عن طريق وضع ضوابط تلتزم بها البنوك الأهلية والاستثمارية وشركات الصرافة.

بالإضافة إلى تفعيل دور البنك المركزي والأجهزة الأمنية لوقف التدهور المستمر لسعر الصرف.