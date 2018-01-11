مصر: قبول طعن وزير الداخلية الأسبق و2 آخرين بالحبس 7 سنوات

القاهرة(صدى):

قبلت محكمة النقض المصرية طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي واثنين آخرين بالحبس 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” فساد الداخلية “.

كما قضت المحكمة بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 على 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.

يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في 15 أبريل 2017 بمعاقبة حبيب العادلي واثنين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات ورد مبلغ 196 مليون جنيه وتغريمهم 196 مليون جنيه في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.