” هواوي ” تحصد جائزة أفضل هاتف في 2017

شنجن(صدى):

حصل هاتف هواوي مايت 10 برو على جائزة أفضل هاتف لعام 2017، من مؤسسة ANDROID AUTHORITY، وتعد من أكبر المؤسسات التي تقييم وتراجع الأجهزة الذكية، وتعتبر هذه الجائزة تأكيدا على التزام هواوي بمعايير الجودة العالية والتصميم المميز والأداء القوي.

واعتمدت المؤسسة في تقييمها على ثمانية معايير لاختار أفضل هاتف ذكي في العالم وتضمنت المعايير الشاشة والصوت والكاميرا الخلفية والأمامية والبطارية والأداء وتجربة المستخدم والقيمة مقابل المال ،وبناء على هذه المعايير تفوق هاتف هواوي مايت 10برو .

وأكد بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المملكة العربية السعودية، أن هدف هواوي التي تسعى له دوما هو الابتكار من أجل توفير منتجات تنال إعجاب عملائها في العالم.

