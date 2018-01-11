بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول.. العيسى: إجازة سعيدة

علي القحطاني(صدى):

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الخميس، الشكر والتقدير إلى المعلمين والمعلمات بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1438- 1439هـ.

وتمنى ” العيسى ” في تغريدة على على حسابه الرسمي على ” تويتر ” إجازة سعيدة لزملائه المعلمين، مغردًا ” معلمينا ومعلماتنا.. شكرًا لجهودكم ونتمنى لكم إجازة سعيدة “.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يتم الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام خلال الرابط التالي هنا .