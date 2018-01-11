  • الخميس 11

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. صمود سقف وجدران فندق ثلجي وعدم ذوبانها بفعل الحرائق

صمود سقف وجدران فندق ثلجي وعدم ذوبانها بفعل الحرائق

صمود سقف وجدران فندق ثلجي وعدم ذوبانها بفعل الحرائق
أوتاوا(صدى):

سببت شمعة في إشعال حريق داخل فندق ثلجي قرب مدينة كيوبيك في كندا ، ورغم أن جدران الفندق وسقفه مصنوعة بالكامل من قوالب ثلجية إلا أنها لم تذب بسبب الحرارة .

وذكرت وسائل إعلام محلية كندية، أن الحريق لم ينتج عنه أي مصابين رغم أنه كانت 13 من أصل 14 غرفة مشغولة في الفندق لحظة وقوع الحريق ، لكن أحداً لم يتعرض لإصابات، باستثناء اختناقات البسيطة بفعل الدخان .

كما ولم تلحق أي أضرار بهيكل الفندق، بفضل غياب النوافذ فيه، ما جعل الدخان يحبس في الداخل فترة طويلة، وسيُغلق الفندق أياماً للتخلص من آثار الحريق.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *