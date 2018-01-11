صمود سقف وجدران فندق ثلجي وعدم ذوبانها بفعل الحرائق

أوتاوا(صدى):

سببت شمعة في إشعال حريق داخل فندق ثلجي قرب مدينة كيوبيك في كندا ، ورغم أن جدران الفندق وسقفه مصنوعة بالكامل من قوالب ثلجية إلا أنها لم تذب بسبب الحرارة .

وذكرت وسائل إعلام محلية كندية، أن الحريق لم ينتج عنه أي مصابين رغم أنه كانت 13 من أصل 14 غرفة مشغولة في الفندق لحظة وقوع الحريق ، لكن أحداً لم يتعرض لإصابات، باستثناء اختناقات البسيطة بفعل الدخان .

كما ولم تلحق أي أضرار بهيكل الفندق، بفضل غياب النوافذ فيه، ما جعل الدخان يحبس في الداخل فترة طويلة، وسيُغلق الفندق أياماً للتخلص من آثار الحريق.