بالصور.. وزير البيئة يدشن أول مليون م3 من مشروع الخزن الاستراتيجي بالرياض

سعيد العجل(صدى):

دشن معالي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، وقيادات قطاع توزيع المياه بمنطقة الرياض، اليوم الخميس 24 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 11 يناير 2018م أول مشروع من مشاريع الخزن الاستراتيجي في شمال مدينة الرياض.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي ” إن المشروع يعكس اهتمام القيادة الرشيدة وتوجهاتها نحو تحقيق الأمن المائي للمواطنين، وسعيها للنهوض بقطاع المياه ليواكب خطط المملكة الطموحة ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، التي تستهدف الرقي بخدمات المياه للوصول بها إلى أفضل المستويات العالمية ” .

وأوضح أن مشروع الخزن الاستراتيجي يخدم سكان أحياء شمال مدينة الرياض، ويتكون من (6) خزانات تبلغ سعة الخزان الواحد (167) ألف متر مكعب، مبيناً أن إجمالي السعة التخزينية للمشروع مليون متر مكعب، مشيراً إلى كلفته المالية أكثر من (381) مليون ريال.

وزاد بالقول أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ مشاريع الخزن الاستراتيجي في ثلاث مواقع أخرى مختلفة بمدينة الرياض؛ السعة التخزينية لكل موقع مليون متر مكعب، لافتاً إلى أن إجمالي الطاقة التخزينية للمشاريع (4) مليون متر مكعب، تكلفتها المالية تقارب (1،6) مليار ريال، كما أن هذه المشاريع تم توزيعها في مواقع متفرقة بمدينة الرياض لضمان استمرارية الضخ، مؤكداً أن هذه المشاريع ستعمل على سد أي عجز قد يحدث في كميات المياه في حال القيام بأعمال صيانة في محطات الإنتاج والخطوط الناقلة للمياه، أو في حال الأعطال المفاجئة – لا قدر الله –، مضيفاً أن شركة المياه الوطنية تعمل على تنفيذ خططها الاستراتيجية بمدينة الرياض لتحقيق الأمن المائي، ومواكبة نهضتها العمرانية الكبيرة، التي تتطلب أن تواكبها مشاريع مائية وخدمية استراتيجية.

