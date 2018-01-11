تفاصيل جديدة عن سفينة المتفجرات التركية المتجهة إلى ليبيا

طرابلس(صدى):

كشف خفر السواحل اليوناني، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديد بشأن السفينة التركية التي تم ضبطها وعلى متنها متفجرات، أثناء توجهها إلى مصراتة في ليبيا.

وأوضح خفر سواحل اليونان، أنهم ألقوا القبض على أعضاء السفينة ” أندروميدا ” وطاقمها، بعد تفتيشها في منطقة مفتوحة في عرض البحر قرب جزيرة ” كريت ” ، وإيجاد 29 حاوية من المتفجرات تتنوع بين صواعق، نترات الأمونيوم ومواد خاصة يمكن استخدامها لبناء قنابل لتنفيذ الاعمال الإرهابية.

وأشار مدير فرع الأمن والقيادة العامة لشرطة خفر السواحل اليوناني، الأميرال يانيس أرجيريو، إلى أن طاقم السفينة مؤلف من ثمانية أشخاص اثنان من الأوكرانيين وخمسة هنود وألباني.

وقال إن الطاقم اعترض في التحقيقات أن القبطان تلقى تعليمات بالإيحار إلى ميناء مصراتة في ليبيا، وليس إلى جيبوتي وسلطنة عُمان، على النحو الموثق في أوراق السفينة التي عبأت حمولتها من مينائي ميرسين واسكندرونة التركيان.