عفو استثنائي لنزلاء الحق العام بسجون جازان

تركي السالم(صدى):

أصدر الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، قرار العفو الاستثنائي عن بعض سجناء الحق العام الموقوفين والمحكومين في القضايا البسيطة، صباح اليوم الخميس، بسجون جازان.

وقدم النزلاء والنزيلات من مختلف الجنسيات، جزيل الشكر، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية، بعد التئام شملهم بأسرهم مرة أخرى.

ويحكم هذا العفو قواعد ومعايير منصوص عليها في تعميم وزارة الداخلية ويتم تطبيقها من قبل لجان مختصة مكونة من مندوبين من الجهات الحكومية تحت إشراف إمارة منطقة جازان.