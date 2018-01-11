إيران تعلن حالة التأهب القصوى استعدادا لحرب محتملة مع أمريكا

طهران(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الخميس،عن إعلان النظام الإيراني لحالة التأهب القصوى بين قوات الحرس الثوري، وكافة القطاعات التابعة له.

وقالت المصادر إن حالة التأهب تأتي تزامنًا مع اقتراب موعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضحت المصادر أن حالة التأهب شملت جميع القطاعات العسكرية في القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث تم توجيهها بإعداد مقاتلاتها وطائراتها العمودية لأي حرب محتملة.

كما جهزت قوات الجو- فضاء الحرس الثوري كافة منصات إطلاق الصواريخ، كم تم إبلاغ قوات المشاة في الحرس الثوري الإيراني أن تجهز كل مرافقها اللوجستية، وتكون في حالة التأهب القصوى.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أصدرت أوامر منفردة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، بأن توفر جميع الإمدادات والذخائر وجميع المواد اللوجستية في معسكراتها، وأن تكون الوزارة جاهزة للتنسيق المتخصص بأسرع وقت ممكن.