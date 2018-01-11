” سامسونج ” تبدأ في تصنيع أول هاتف قابل للطي في نوفمبر

سول(صدى):

تخطط شركة سامسونج، لإطلاق هاتف محمول ذكي قابل للطي، ضمن خططها التطويرية القادمة، في بداية العام القادم، على أن يتم بدء العمل فيه في نوفمبر من العام الجاري.

وصرح رئيس قسم الهواتف المحمولة في سامسونج DJ Koh خلال مؤتمر صحفي ضمن معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2018 عن خطط الشركة لإطلاق هاتفها القابل للطي في وقت ما من العام القادم.

وذكرت تقارير من كوريا الجنوية، أن مرحلة تصنيع الهاتف الذكي القابل للطي من المفترض أن تبدأ في شهر نوفمبر.

واستقرت سامسونج مؤخرًا على المواصفات النهائية للهاتف وخطط الإنتاج، وسيتم الإنتهاء من العملية الرئيسية لتطوير شاشة الهاتف بحلول مارس، بحيث أن إنتاج هذه الشاشة سوف يكون ممكنًا في شهر سبتمبر.