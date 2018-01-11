” ديل ” تطرح الحاسوب الأكثر آمانا في العالم

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة ” ديل ” الأمريكية للحواسب، عن طرحها حاسب آلي محول، الذي يعد الأكثر أمانا في العالم.

وكشفت ديل عن حاسبها خلال مشاركتها في معرض “CES” 2018 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وقالت ديل أن حاسبها الذي يسمى ” Latitude 7390 ” ، من أنواع الحواسيب القابلة للدوران بزاوية 360 درجة، ويزن أقل من 1 كيلوغرام، ومزود بشاشة لمسية بحجم 13.3 بوصة، بدقة تصل إلى 1920×1280 بيكسل، المحمية بطبقة مقاومة للخدش والكسر من نوع ” غوريلا غلاس 4 ” .

وأضافت أن الجهاز مزود بمعالج من نوع ” إنتل كوري آي 7 ” ، وذاكرة وصول عشوائي ” رام ” بسعة 16 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية يمكنها الصمود مع الاستخدام الأقصى لنحو 12 ساعة.