الأرصاد تصدر نشرة عن حالة الطقس خلال إجازة منتصف العام

عادل الحربي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم نشرة , عن حالة الطقس المتوقعة -بمشيئة الله- خلال إجازة منتصف العام التي تبدأ من اليوم الخميس , حيث تشير التوقعات الأولية إلى أن يكون الطقس مستقرا يومي الجمعة والسبت القادمين على معظم مناطق المملكة .

كما تشير التوقعات إلى أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اعتباراً من يوم الأحد المُقبل على مناطق شمال وغرب المملكة , يلي ذلك انخفاظ ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق , ومن ثم يمتد تأثير الرياح النشطة وانخفاض درجات الحرارة على مناطق وسط وشرق وجنوب المملكة اعتبارا من يوم الاثنين , في حين تبقى السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من شمال وغرب وجنوب المملكة .

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها من خلال الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي .