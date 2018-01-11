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الأرصاد تصدر نشرة عن حالة الطقس خلال إجازة منتصف العام

الأرصاد تصدر نشرة عن حالة الطقس خلال إجازة منتصف العام
عادل الحربي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم نشرة , عن حالة الطقس المتوقعة -بمشيئة الله- خلال إجازة منتصف العام التي تبدأ من اليوم الخميس , حيث تشير التوقعات الأولية إلى أن يكون الطقس مستقرا يومي الجمعة والسبت القادمين على معظم مناطق المملكة .

كما تشير التوقعات إلى أن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اعتباراً من يوم الأحد المُقبل على مناطق شمال وغرب المملكة , يلي ذلك انخفاظ ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق , ومن ثم يمتد تأثير الرياح النشطة وانخفاض درجات الحرارة على مناطق وسط وشرق وجنوب المملكة اعتبارا من يوم الاثنين , في حين تبقى السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من شمال وغرب وجنوب المملكة .

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها من خلال الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي .


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