” صحة الرياض ” تطلق مبادرة أصحاب الهمم في مرافقها الصحية

سعيد العجل(صدى):

في اطار اهتمامها بالمستفيدين من خدماتها من ذوي الاحتياجات الخاصة ، أطلقت “صحة الرياض ” مبادرة ” اصحاب الهمم ” ، والتي تتضمن تهيئة مواقف خاصة لهذه الفئة .

وأوضحت ” صحة الرياض ” أن المبادرة تأتي في اطار اهتمام ” صحة الرياض ” بهذه الفئة ، وتهيئة كافة مرافقها لخدمتهم أسوة بجميع شرائح المستفيدين من خدماتها.

ولفتت أنها تسعى لتكون كافة مرافقها مجهزة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة ، حيث يجري العمل حاليا على استكمال مبادرة ” اصحاب الهمم ” في كافة مستشفياتها.

ويشار أن رؤية السعودية 2030 نصت على : ” سنمكن أبنائنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فعالة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح ” .