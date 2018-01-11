بالفيديو والصور.. أطفال يتحدوا متلازمة داون بمهن مختلفة

متابعات(صدى):

تمتع أطفال ذوي متلازمة داون بإرادة فولاذية، ورفضوا الاستسلام، وأصروا على التحدي للتغلب على الإعاقة، بل والانتصار والسيطرة عليها، كلا منهم بطريقته الخاصة.

وحاربت مودة الفقهاء ذو ال 16 عاما، المتلازمة بالزهور والورود، حيث اتخذت تنسيق الورد هواية لها في مزرعة منزلها، وفي طرقات الأشجار المثمرة، بل وتعرف الوقت المثالي لزراعة كل نوع، ومواعيد وطريقة قطف الزهور.

وأكدت والدة ” مودة ” ، أن ابنتها تعبر عن مشاعرها وأحاسيسها من خلال عمل تنسيق الزهور في آنية مصنوعة من الفخار تارة، ومن البلاستيك تارة أخرى.

ولم يحارب ذوي المتلازمة وحدهم، بل تمد الجهات المسئولة يد المساعدة إليهم، فأطلقت سنثيا كردي، مديرة مركز الخبر للرعاية النهارية، مبادرة لتأهيل 12 شخصا من ذوي متلازمة داون، لسوق العمل بالتعاون مع أرباب العمل الخاص.

وظهرت ” كردي ” في مقطع فيديو، تشرح طريقة تدريب هؤلاء الأطفال، على ممارسة مهن مختلفة، من خلال المبادرة، وينقسم التدريب إلى مهني وعملي ونظري.

وتمثلت المهن في منسقة ورد، نجار، مشغل الألعاب، سكرتارية، خباز، موظفة سوبر ماركت، مصور، موظف استقبال فندق، وغيرها من المهن المختلفة.

وتعد متلازمة داون اضطراب خلقي، ناتج عن مشكلة جينية، قبل الولادة، مما يؤدي إلى إعاقات جسدية ونفسية وعقلية، بدرجات متفاوتة من حالة إلى أخرى، وهو ما يستلزم بدوره، توفير دعم أسري ونفسي، ومهني ملائم.