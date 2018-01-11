بالصور.. بدء تشغيل محطة توزيع المياه المحلاة في تثليث

سعيد العجل(صدى):

بدأ قطاع توزيع المياه أمس الأربعاء بتشغيل محطة توزيع المياه المحلاة بمحافظة تثليث لخدمة سكان المحافظة وما جاورها، لحين اكتمال بناء خزان التجميع في منطقة عسير.

وكشف ومدير عام خدمات المياه في منطقة عسير المهندس تركي آل مفرح أن محطة توزيع المياه التي بدأت في خدمة المحافظة تعمل بطاقة ٤٠٠م٣ في الساعة، وتبعد عن مدينة تثليث 11كيلو متر، ويتكون المشروع من ثمانية اشياب ومكتب للتحصيل.

وقال آل مفرح إن محطة التوزيع ستخدم سكان محافظة تثليث لحين اكتمال مشروع خزان التجميع ومحطة التوزيع في منطقة عسير الذي تم توقيع عقده خلال الأيام الماضية بتكلفة تتجاوز ٧٤ مليون ريال، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ العقد ستكون ٢٤ شهراً، وتبلغ سعة الخزان ٥٠ ألف م٣.