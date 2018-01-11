إصدار هاتف جديد بتقنية ماسح بصمات الأصبع

بكين(صدى):

كشفت شركة ” فيفو ” الصينية لتصميم الهواتف، عن إصدار هاتفا جديدا بتقنية واصفة إياها بأنها ضربة لهواتف شركتي ” آبل” “سامسونج” .

وطرحت الشركة هاتفها في معرض ” CES 2018 ” في لاس فيجاس، بأول تقنية ماسح بصمات أصابع مدمج في الشاشة اللمسية.

ويقوم الهاتف بتحديد بصمة الأصبع، عن طريق رصد الفراغات بين البيكسلات الموجودة على الشاشة اللمسية عن طريق مستشعر يعمل عبر البلاستيك والزجاج الخاص بالشاشة.

كما يتمتع الهاتف بشكل متميز وشاشة لمسية بقياس 6 بوصات، بالإضافة إلى تمتعه بكاميرا خلفية مزدوجة وكاميرا أمامية مميزة.