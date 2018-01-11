وزير الداخلية يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات

عادل الحربي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في أبوظبي اليوم، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال، الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة.