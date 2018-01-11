” مواءمة خطة الوزارة في موسم الحج لأهداف 2030 ” ورشة عمل بـ ” الشؤون الإسلامية “

سعيد العجل(صدى):

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ورشة عمل بعنوان: ” مواءمة خطة الوزارة في موسم الحج لأهداف رؤية المملكة (2030) ” ، بمقر الوزارة في الرياض.

واستهدفت الورشة ــ التي شارك فيها مختصون في مختلف قطاعات الوزارة ومكتب تحقيق الرؤية ـــ مواءمة خطة الوزارة في موسم الحج لأهداف رؤية (2030) في المقام الأول، ومراجعة خطط اللجان التنفيذية العاملة بموسم الحج والعمرة، وإعادة صياغتها لموافقة الرؤية، واقتراح المشاريع المحققة لهذه الأهداف.

​ويأتي عقد الورشة تحت إشراف ومتابعة معالي نائب الوزير الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري رئيس هيئة التوعية الإسلامية في الحج نائب رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة، وتأكيداً لتوجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ لكافة المسؤولين بالوزارة بمواكبة الأعمال التي تقدمها الوزارة لرؤية المملكة (2030).

