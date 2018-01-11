منتخب التايكوندو يقارع أبطال العالم خلال التجمع الدولي بمكة

سعيد العجل(صدى):

أنطلق أمس بصالة نادي الوحدة بمكة المكرمة البرنامج التدريبي ضمن فعاليات معسكر التجمع الدولي لأبطال العالم الإسلامي للتايكوندو الذي يستضيفه الاتحاد السعودي للتايكوندو بمكة المكرمة بمشاركة أبطال العالم وبحضور محمد قاضي المشرف العام على المعسكر.

واشتملت التدريبات التي أشرف عليها مدرب المنتخب السعودي الألماني عزيز أشرقي على بعض تدريبات لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين فوق البساط مع تنفيذ الحركات الفنية بمشاركة خيرت سارفازكوف بطل كازاخستان مع لاعبي المنتخب الوطني .

وتقام التدريبات خلال خلال فترتين صباحية ومسائية يهدف منها القائمين على اللعبة الاستفادة القصوي من مثل تلك التجمعات للاحتكاك بأبطال العالم التي من شأنها رفع مستوي اللاعبين للمستوي المأمول .