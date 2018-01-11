” المنافسة ” تُشهر بشركة مشروبات غازية وتغرمها 5 ملايين ريال

نايف السالم(صدى):

شهّرت الهيئة العامة للمنافسة، بشركة ” بيفرج سيرفسز إنك ” التي تعمل في مجال بيع المشروبات الغازية في صحيفتين، بالإضافة إلى تغريمها خمسة ملايين ريال.

وأوضحت العامة للمنافسة، نوع مخالفة الشركة التي قامت على إثرها بالتشهير بها، وهي الاتفاق على رفع وتثبيت سعر المشروعات الغازية.

يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، أصدرت حكماً رقم 9318/1/ق لعام 1435هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية، بتغريم الشركة الذ1كورة والتشهير بها.