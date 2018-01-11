بالفيديو.. ” المطلق ” : احتجاجات إيران بداية سقوط نظام ” الملالي ” الإرهابي 

نايف السالم(صدى):

أعلن الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار في الديوان الملكي، إيذاء إيران للسنة والمسيحية في لبنان، إضافة لإيذاء شعبها وجيرانها، حيث ينفقون أموالهم في الفساد.

وذكر ” المطلق ” ، إرهاب ما يسمى ” حزب الله ” في لبنان، مؤكدا أن الحزب تم إذلاله بعد مسيرة متواصلة في الإرهاب وإثارة القلاقل وتهييج الرعاع.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها إيران مؤخرا، هي خير نتيجة لطغيانها واستبدادها، وهي بداية لسقوط نظام ” الملالي ” الإرهابي.