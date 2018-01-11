شركة المياه تواصل العمل لإنشاء منظومة خزن استراتيجي بالرياض

علي القحطاني(صدى):

أوضحت شركة المياه الوطنية أنها تواصل العمل من أجل إضافة ثلاثة ملايين م3 في مواقع متفرقة بالرياض لمواجهة التحديات وتنعم المدينة بخزن مائي.

وقال الحساب الرسمي للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أول مليون م3 من المرحلة الأولى تدخل حيز الخدمة ” .

وأضاف: ” ونواصل العمل لإضافة 3 ملايين م3، في مواقع متفرقة بمدينة الرياض،لننعم بخزن مائي يواجه التحديات ويحقق الاستدامة ” .

يذكر أن مشروع الخزن الاستراتيجي يعد أحد الحلول الداعمة لمواجهة الأزمات المائية الطارئة، وتعوض الخزانات النقص في إمدادات المياه الطارئة من المصادر الأساسية.

