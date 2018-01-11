” الإعلام ” تناقش اللوائح والأطر التنظيمية الخاصة بإطلاق السينما

نايف السالم(صدى):

عقدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اجتماعاً برئاسة رئيس الهيئة الأستاذ رضا بن محمد الحيدر، بحضور عدد من الجهات الحكومية المعنية بإعداد اللوائح والأطر التنظيمية الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة وذلك تمهيداً لافتتاح دور السينما في المملكة.

وأكد الحيدر أن هدف الاجتماع هو مناقشة الخطة التنفيذية ومتطلبات الجهات المعنية لإطلاق لائحة عمل دور السينما بالشكل الذي يضمن تقديم عروض تتوافق مع القيم والثوابت الوطنية من خلال محتوى هادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة.

وأوضح أن الهيئة ستستمر في عقد الاجتماعات المماثلة مع الجهات الحكومية والخاصة بمقرها في الرياض حتى يتم الانتهاء من إصدار لائحة دور العرض السينمائي.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد قد وافق في 23 ربيع الأول الماضي، الموافق 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وأيضاً تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة.