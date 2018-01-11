الفحص المبكر للحامل يحمي من مضاعفات فقر الدم

عادل الحربي (صدى):

نوهت الدكتورة هناء المدني،مدير مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية، بضرورة الفحص المبكر للمرأة الحامل؛ للوقاية من مضاعفات أمراض فقر الدم والأنيميا الحادة التي تشكل تهديد على حياة الأم والجنين.

وأعلنت ” المدني ” أن نسبة السيدات الأكثر عرضة لهذه المشكلة 30ـ40% من مختلف الأعمار ، إضافة لعدد المراجعات لعيادات النساء والولادة التي لا تقل عن 12 ألف سنويا.

وتتعامل مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية مع كافة الحالات، من خلال توفر الإمكانيات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الكوادر المؤهلة والمدربة في التعامل مع مختلف الحالات طبقا لأعلى معايير للجودة الطبية.