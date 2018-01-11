قبل السفر بالهوية الوطنية أو الجواز.. تأكد من هذه الأشياء

علي القحطاني (صدى):

نبّهت المديرية العامة للجوازات، على المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام الهوية الوطنية، بضرورة التأكد أن بيانات الهوية مقروءة وصورة صاحب الهوية واضحة.

كما أشارت إلى ضرورة التأكد من أنها النسخة الأخيرة من الهوية، وأنها خالية من التلف، و تبقى على انتهاء صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر، وكذلك التأكد من إصدار تصاريح السفر اللازمة.

أما المسافرين باستخدام جواز السفر، فينبغي تأكدهم من أنه غير تالف، وأن بياناته مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة، بالإضافة إلى التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تطلب تأشيرة دخول، كما ينبغي التأكد أنه تبقى على انتهاء صلاحيته أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى، وأخيراً التأكد من إصدار التصاريح اللازمة للسفر.