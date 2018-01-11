الشاب الناجي من حريق الشرائع يروى تفاصيل الحادث المأسوي وفقدانه أسرته

نايف السالم(صدى):

استيقظ على أصوات وصرخات الاستغاثة وصافرات الدفاع المدني، ليفاجأ بأن تلك الأصوات صادرة من غرف إخوته.. هكذا بدأ الشاب العشريني الأفريقي يوسف أحد الناجين من حريق منزل بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة قصته المأسوية.

وقال ” يوسف ” والدموع تنهمر من عينيه أنه كان نائم في غرفة تقع في الناحية الأخرى من المنزل وفور استيقاظه على تلك الأصوات شاهد رجال الدفاع المدني وهم يحاولن فتح غرفة والدته وإخوته صاحبة السقف الخشبي التي كانت احترقت بالكامل.

وأوضح أن الدفاع المدني تمكن من إخراج إخوته الخمسة المصابين بجروح خطيرة واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى عبر سيارات الهلال الأحمر، بينما توفت والدته التي حاولت كسر الباب الموصد للهروب و 4 آخرون من إخوانه ” ولدان وبنتان ” يتراوح أعمارهم بين 3 و23 عامًا.

وكان اندلع حريق في أحد المنازل الشعبية بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، فجر أمس، نتيجة امتداد النيران من مجموعة من النفايات والأخشاب في الفناء الذي يوجد بداخله غرف شعبية تقطنها أسرة من جنسية أفريقية، وأسفر الحادث عن وفاة 5 أفراد ” والدة يوسف و4 من إخوته ” وإصابة 5 آخرين.