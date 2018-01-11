رسميا .. الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل فريق عام 2017

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، اليوم الخميس، عن تشكيل فريق عام 2017 ، وذلك عقب الانتهاء من عملية التصويت التي تمتت عبر موقعه الرسمي.

وقد شارك في الاستفتاء 8 مليون و780 ألف مصوتا، من جميع أنحاء العالم، وجاء أكثر نسبة من أوروبا بواقع 46%.

وضم التشكيل خمسة لاعبين من فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والإسباني والدوري وكأس العالم للأندية.

وضم التشكيل كلا من حارس المرمى، جيانلويجي بوفون، والمدافع جيورجيو كيلليني، من فريق يوفنتوس الإيطالي.

كما ضم لاعبين آخرين من الدوري الإنجليزي هما إدين أزار من تشيلسي، وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي.

أما فريق برشلونة لم ينضم منه سوى ليونيل ميسي فقط.

التشكيل :

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

الدفاع: مارسيلو- جيورجيو كيلليني- سيرجيو راموس- دانييل ألفيش

الوسط: لوكا مودريتش- توني كروس- كيفن دي بروين

الهجوم: إدين أزار- كريستيانو رونالدو- ليونيل ميسي