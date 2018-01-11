مقتل 2860 حوثيا بينهم 42 قياديا خلال معارك العام الماضي بتعز

فهمي محمد(صدى):

كشف الجيش اليمني، اليوم الخميس، عن حصيلة قتلى مليشيا الحوثي الإرهابية في عام 2017 بتعز، موضحًا أن المعارك بين الجيش والمليشيا الإرهابية في هذا العام أسفرت عن مقتل 2860 حوثياً.

وأوضح بيان الجيش اليمني، أن من بين القتلى 42 قيادياَ، بينما أصيب 3116 مسلحاً، وأسر 36 آخرين، بالإضافة إلى تدمير 285 آلية عسكرية و26 مخزن أسلحة ومنصة إطلاق صواريخ، خاصة بالحوثيين في نفس العام.

يذكر أن قوات الجيش اليمني تتقدم في محافظات عدة لتحريرها من مليشيا الحوثي الإرهابيةن وذلك بمساندة ودعم التحالف العربي بقيادة المملكة.