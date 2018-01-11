تكريما للحي الذي ولد فيه.. تيفيز يخوض مباراة خيرية بالأرجنتين

طلال الغامدي(صدى):

خاض المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز مباراة غير رسمية في حي “ فويرتي أباتشي ” ، الذي ولد فيه قبل 33 عامًا والذي يقع في منطقة فقيرة على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وصرحت صحيفة “ أوليه ” أن تيفيز لعب مع أصدقائه أمس الثلاثاء داخل أحد شوارع الحي الواقع بمنطقة “ سويداديلا ” ، التي تبعد 20 كيلومترًا عن غرب بوينس آيرس.

وأنشئ هذا الحي الذي ولد فيه تيفيز في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وهو مكون من تجمعات سكنية تضم كل منها 3 عقارات ترتفع إلى عشرة أدوار.