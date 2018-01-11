أمير عسير يعتمد مسارات العمل لبرنامج الأمير منصور بن مقرن للتنمية

أبها(صدى):

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس شباب منطقة عسير مسارات العمل لبرنامج الأمير منصور بن مقرن للتنمية الذي يأتي تقديراً لما قدمه سموه من جهود عظيمة على الصعيد الوطني والاجتماعي.

وأوضح أمين عام مجلس شباب منطقة عسير عادل بن عبدالله آل عمر أن البرنامج يعمل وفق مسارين رئيسيين وهما دعم رواد الأعمال الشباب بالتعاون مع صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز ” ديم المناهل ” وصندوق الأمير محمد بن سعود بن فهد ” نامي ” , ومجلس شباب منطقة عسير, مشيراً إلى أن الدعم يشمل تقديم التمويل المالي للمشروعات الصغيرة والتأهيل والتدريب والتمكين, إضافة إلى اشتمال الدعم على إنشاء جائزة باسم ” جائزة الأمير منصور بن مقرن للريادة والإبداع ” في أربعة مجالات رئيسية تشمل الريادة المجتمعية وتمنح للمتميزين في مجال العمل التطوعي والعمل الخيري, وفرع الجائزة لريادة الأعمال وهي مخصصة لرواد الأعمال الشباب الناجحين والمتميزين, وفرع الجائزة للريادة في الإعلام الجديد ويمنح هذا الفرع لأفضل صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وأفضل تطبيق الكتروني, إلى جانب فرع الريادة الرياضية ويمنح للمتميزين في المجال الرياضي في منطقة عسير سواء كان المتقدم فرداً أو مؤسسة.

وبين آل عمر أن البرنامج سيكون رافداً مهما لدعم الشباب في المنطقة وتقديرا للمبدعين وتمكين أصحاب المواهب والأفكار الريادية المتميزة, بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة في خلق فرص عمل حر وتمكين الشباب من الاستفادة من خيرات هذا الوطن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .