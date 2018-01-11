المرصد السوري: مقتل شخصين في قصف قوات النظام على غوطة دمشق الشرقية

دمشق(صدى):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح في قصف شنته قوات النظام علي غوطة دمشق الشرقية.

وقال المرصد اليوم الخميس، إن القصف تزامن مع هدوء نسبي في الاشتباكات بين قوات النظام ومسلحي المعارضة في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد أعلن عن مقتل 31 شخصًا في مناطق بالغوطة الشرقية يوم أمس، جراء قصف لقوات النظام، مؤكدًا أن طائرات حربية نفذت أكثر من 25 غارة إلى جانب قصف سبعة صواريخ، مما أدى إلى مقتل 31 شخصًا.