تفاصيل إحباط قوات التحالف لاستهداف الحوثيين ناقلة نفط سعودية

نايف السالم(صدى):

أحبطت قوات التحالف العربي، هجومًا من مليشيا الحوثي الإرهابية على ناقلة نفط تابعة للمملكة، حيث دمَر التحالف قاربًا يحمل متفجرات أثناء توجهه صوب الناقلة بميناء الحُديدة، السبت الماضي.

وأعلن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أمس الأربعاء، ان الناقلة تعرّضت إلى تهديد وهجوم وشيك من قبل الحوثيين، حيث كانت تقترب ثلاثة قوارب في تشكيل معين وفي مناورة عدائية وهجومية.

وأشار إلى أن قوات التحالف، نجحت في تعطيل وإيقاف حركة القارب المفخخ قم تفجيره من خلال الرماية المباشرة، مؤكداً أن ميناء الحُديدة أصبح الآن كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.