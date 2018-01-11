فيديو مؤثر لطفل يساعد شقيقته الرضيعة على النوم ليخفف ألمها
خطف طفل صغير الأنظار بمواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تداول مقطع فيديو له وهو يساعد شقيقته الرضيعة على النوم داخل المستشفى .
وظهر الطفل في الفيديو داخل مستشفى وهو يحمل الطفلة بين ذراعيه ويهزها محاولاً مساعدتها على النوم وعدم البكاء ، لتخفيف ألمها ، ما أثار اعجاب المتابعين مؤكدين أن هذا هو حب الأخ الحقيقي.
طفل صغير يهزّ شقيقته الرضيعة ليساعدها على النوم بعد ان واجهت صعوبة في النوم بسبب المرض ❤ pic.twitter.com/jOPuYdkQ75
— هاشتاق العرب (@TheArabHash) January 10, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25329 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقوني هناك أمور كثيرة
نحتاج نتعلمها نحن الكبار
من الصغار😘😘😘
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6804 ] نشر منذ 57 دقيقة
فديتكم والله😘❤الله يحفظكم لبعض😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15870 ] نشر منذ 32 دقيقة
حبايبي يسعدهم ربي ❤️❤️