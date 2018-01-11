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فيديو مؤثر لطفل يساعد شقيقته الرضيعة على النوم ليخفف ألمها

فيديو مؤثر لطفل يساعد شقيقته الرضيعة على النوم ليخفف ألمها
متابعات(صدى):

خطف طفل صغير الأنظار بمواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تداول مقطع فيديو له وهو يساعد شقيقته الرضيعة على النوم داخل المستشفى .

وظهر الطفل في الفيديو داخل مستشفى وهو يحمل الطفلة بين ذراعيه ويهزها محاولاً مساعدتها على النوم وعدم البكاء ، لتخفيف ألمها ، ما أثار اعجاب المتابعين مؤكدين أن هذا هو حب الأخ الحقيقي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6804 ] نشر منذ 57 دقيقة

فديتكم والله😘❤الله يحفظكم لبعض😁

[ عدد التعليقات: 15870 ] نشر منذ 32 دقيقة

حبايبي يسعدهم ربي ❤️❤️

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