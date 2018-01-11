فيديو مؤثر لطفل يساعد شقيقته الرضيعة على النوم ليخفف ألمها

متابعات(صدى):

خطف طفل صغير الأنظار بمواقع التواصل الاجتماعي ، عقب تداول مقطع فيديو له وهو يساعد شقيقته الرضيعة على النوم داخل المستشفى .

وظهر الطفل في الفيديو داخل مستشفى وهو يحمل الطفلة بين ذراعيه ويهزها محاولاً مساعدتها على النوم وعدم البكاء ، لتخفيف ألمها ، ما أثار اعجاب المتابعين مؤكدين أن هذا هو حب الأخ الحقيقي.