انقاذ حياة مواطن بمدينة الملك عبدالله الطبية
نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية من إجراء عملية زراعة قلب صناعي لشاب، وتم انقاذ حياته .
وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” زراعة قلب صناعي تنقذ حياة ” شاب ” بفضل الله ويعود لممارسة حياته الطبيعية على يد الفريق الطبي بمدينة الملك عبدالله الطبية ويتمتع بصحة وعافية”.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25329 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا كنت في مدينةالملك عبدالله الطبية قبل أمس
بصراحة
يستحقون كل الشكر والتقدير
يجونها الأطباء من مختلف المناطق يوم يومين
ويرجع
بصرااااحة
إذا صار لي إي شي مستقبلآ
مابقول لاقدر الله
لأن أقدار الله تمشي علي وعلى غيري
شئنا أم أبينا
لكن لاصار لي شي
فمني بتعالج الا عندهم👏👏👏👏👏