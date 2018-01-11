محكمة الرياض الإدارية تصدر حكمها العاشر بشأن الصندوق العقاري

حمود العنزي (صدى):

أصدرت الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية، اليوم الخميس، هذا حكمها العاشر ضد الصندوق العقاري لصالح 50 متضررا.

وينص الحكم بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقا للإجراءات المعمول بها من قبل تنظيم الدعم السكني مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر.

ومن المنتظر صدور المزيد من الأحكام المماثلة لهذا الحكم، في بقية مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.