تعليم بيشة يفوز بجائزة التعلم الإلكتروني في مرحلة ” المتميزون “

سياف المنبهي(صدى):

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني التابع لوزارة التعليم والذي يشرف على مبادرة شبكة الموارد السعودية (شمس)

فوز إدارة تعليم بيشة بجائزة التميز في التعليم الإلكتروني 2017 على مستوى المملكة، ضمن المرحلة الثالثة ” جائزة المتميزون ” لمحور (استثمر) فرع إدارات التعليم.

وتصدر تعليم بيشة في وقت سابق من هذا العام جميع إدارات التعليم في المملكة بالحصول على الجائزة إثر فوز الإدارة في المجالات الثلاثة لإدارات التعليم، وهي جائزة إثراء منصة ” شمس ” بالموارد التعليمية (ساهم)، وجائزة التميز في المحتوى والبرامج النوعية للموارد التعليمية (استثمر)، وجائزة التميز في إنتاج وتصميم الموارد التعليمية (أنتج) للمعلم حسام حسن من (مدرسة نون النموذجية)، إذ بلغ مجموع الموارد التي تمت إضافتها على المنصة من قبل مكاتب التعليم والأقسام 3000 مورد تعليمي.

من جانبه، بارك مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف الهاجري لكل من ساهم في هذا الفوز، مثمناً دور تقنية المعلومات بالإدارة ومكاتب التعليم، وموجهاً شكره الخاص لمشرفي تقنية المعلومات سلطان الشهري وأمل القحطاني، على ما قاما به من جهود ودعم ومتابعة منذ إطلاق المشروع.