الجيش العراقي ينفذ عملية عسكرية بالأنباء لتطهيرها من ” داعش “

بغداد(صدى):

انطلقت عملية عسكرية واسعة، اليوم الخميس، من الجيش العراقي؛ لتطهير محافظة صحراء الأنبار غرب العراق ومنطقة صفاويات وسد الأبيض وصحراء معيله، من تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وأوضح اللواء الركن محمود الفلاحي، أن العملية التي تنفذها قوات من الجيش وحرس الحدود وقوات العشائر، تدعمها جوياً طيران التحالف الدولي ومروحيات الجيش العراقي.

وأكد، أن العملية ستستمر حتى يتم تطهير صحراء الأنبار جنوب الرطبة من تنظيم داعش وصولاً إلى الحدود مع المملكة.