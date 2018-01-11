بالفيديو.. هجوم عنيف من رجل على منتج أمريكي مشهور في مطعم

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد الأفراد بضرب المنتج الأمريكي هارفي وينستن، مرتين على وجهه.

وبيّن المقطع، أن الرجل، وجه إلى المنتج الأمريكي ألفاظًا نابية، مطالبًا إياه بالخروج أثناء تواجده بالمطعم، الكائن في ولاية أريزونا الأمريكية.

وقال الرجل، إنه طلب من ” هارفي ” التقاط صوراً تذكارية معه، إلا أنه رفض، ولكن مدير المطعم الذي وقعت فيه الحادثة أكد أن هارفي كان لطيفًا مع الرجل.