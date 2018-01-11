خارجية بريطانيا: قلقون من نشطات إيران التخريبية بالمنطقة

لندن(صدى):

أعربت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء تطوير إيران الصواريخ البالستية.

وفي السياق ذاته اشار وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، إلى أهمية احترام إيران لجيرانها، معربًا أيضًا عن قلق بلاده من نشاطات إيران التخريبية التي تهدد أمن المنطقة.

يٌذكرأنه عقد اليوم الخميس، اجتماع أوروبي إيراني، في بروكسل؛ لبحث استمرارية تطبيق الاتفاق النووي الموقع بين مجموعة 5+1 وطهران عام 2015.

وحضر الاجتماع كل من فيديريكا موغريني، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، كل من وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وبريطانيا بوريس جونسون.