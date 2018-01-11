56 % إصدارات أمريكا والصين وفرنسا من السندات الخضراء 

واشنطن(صدى):

سجلت إصدارات السندات الخضراء، حول العالم مستوى قياسيا بلغ 155.5 مليار دولار في 2017 متجاوزة التقديرات السابقة، وقد تصل إلى ما بين 250 مليارا و300 مليار دولار هذا العام.

واستخدمت حصيلة السندات في العام الماضي؛ لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، أعلى بـ 78 في المائة عن عام 2016 عندما بلغت 87.2 مليار دولار.وبلغت إصدارات الولايات المتحدة والصين وفرنسا 56% من إجمالي الإصدارات في 2017، وفقا لبيانات مبادرة سندات المناخ.

وتعتبر السندات الخضراء فئة متزايدة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، لجمع رؤوس أموال لمشاريع ذات فوائد بيئية، وانضم إليها عشرة أعضاء جدد العام الماضي وهم الأرجنتين وتشيلي وفيجي وليتوانيا وماليزيا ونيجيريا وسنغافورة وسلوفينيا وسويسرا والإمارات.