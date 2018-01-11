تونس: ارتفاع أعداد المعتقلين في الاحتجاجات إلى 600 شخص

تونس(صدى):

اعتقلت الشرطة التونسية 330 محتجًا متورطين في أعمال شغب وتخريب الليلة الماضية، في ظل تواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد لليوم الثالث على التوالي، ليترفع عدد المعتقلين إلى 600 شخص.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن الجيش انتشر في عدة مدن بعد انسحاب كلي لقوات الأمن؛ لمواجهة المظاهرات ضد الإجراءات الاقتصادية للحكومة والحد من أعمال الشغب التي طالت المنشآت الحكومية.

وتشهد تونس مظاهرات شعبية واحتجاجات منذ الاثنين الماضي؛ رفضصا لقرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز، وشملت الاحتجاجات عدة مدن منها باجة وسوسة وسليانة والعاصمة والمهدية ونابل والقصرين.