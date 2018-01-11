رغم مرضه ومكوثه في المستشفى.. رجل لا يتوقف عن قيام الليل
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل مريض يمكث في المستشفى، إلا أنه لا يتوقف عن قيام الليل.
وأشاد نشطاء ” تويتر ” ، بما يفعله الرجل، داعين الله ان يتم شفائه سريعاً، مذكرين بالآية القرآنية في سورة الفتح:” لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ” .
على الرغم من مرضه ومكوثه في المستشفى، إلا أنه لم يتوقف عن أداء قيام الليل pic.twitter.com/9y4ybvsUZJ
— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) January 10, 2018
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