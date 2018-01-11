رغم مرضه ومكوثه في المستشفى.. رجل لا يتوقف عن قيام الليل

عادل الحربي (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل مريض يمكث في المستشفى، إلا أنه لا يتوقف عن قيام الليل.

وأشاد نشطاء ” تويتر ” ، بما يفعله الرجل، داعين الله ان يتم شفائه سريعاً، مذكرين بالآية القرآنية في سورة الفتح:” لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ” .