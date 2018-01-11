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رغم مرضه ومكوثه في المستشفى.. رجل لا يتوقف عن قيام الليل

رغم مرضه ومكوثه في المستشفى.. رجل لا يتوقف عن قيام الليل
عادل الحربي (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل مريض يمكث في المستشفى، إلا أنه لا يتوقف عن قيام الليل.

وأشاد نشطاء ” تويتر ” ، بما يفعله الرجل، داعين الله ان يتم شفائه سريعاً، مذكرين بالآية القرآنية في سورة الفتح:” لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ  ” .


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