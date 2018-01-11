صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي حول لقب الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي إلى إيقاف تقدم غريمه مانشستر سيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي. خاصة بعد رحيل كوتينيو وذلك خلال اللقاء المنتظر يوم الأحد القادم.

ولم يخسر ليفربول في آخر 17 مباراة له بجميع المسابقات، كما اقتربت عودة المصري محمد صلاح من الإصابة، ومن المتوقع أن يلعب وساديو ماني خلف المهاجم روبرتو فيرمينو.

كما سيلعب المدافع فيرغيل فان ديك، في مشاركته الأولى في الدوري مع ليفربول منذ انتقاله من ساوثامبتون.

ومن جهة أخرى يسعى سيتي في تكرار الفوز على ليفربول بخماسية، رغم أنه سيكون بدون المهاجم غابرييل جيسوس الذي سجل هدفين في تلك المباراة.