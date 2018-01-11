مختبرات التحاليل لـ ” الملك سلمان للإغاثة ” تراجع 10 آلاف حالة في مخيم الزعتري

عادل الحربي(صدى):

راجع عيادات مختبر التحاليل الطبية والأشعة التخصصية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 10585 حالة من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن , وتم تقديم الخدمات الطبية و العلاج المناسب لها وذلك خلال العام 2017م .

وتعد الخدمات التي تقدمها العيادات الأحدث من نوعها في المخيم لما يتوفر فيها من أجهزة ومعدات وتجهيزات متطورة وتحتل المرتبة الأولى من حيث استقبال المرضى والمراجعين لجميع الفئات العمرية للاجئين السوريين بالمخيم.