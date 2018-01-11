التعليم: كتب الطلاب ليس مقرر دراسي بل مصدر مساند
قالت وزارة التعليم لكافة إداراتها بالمناطق والمحافظات، بضرورة التوضيح بشأن كتب الطلاب للتربية الفكرية ودليل المعلم .
وأكد نائب وزير التعليم أن دليل المعلم المرجعي لمناهج التربية الفكرية للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والبرنامج التربوي التأهيلي يعد مرجعا أساسي لمعلم التربية الفكرية لاختيار الهداف التعليمية المناسبة لكل طالب.
ويعد كتاب الطالب للصفوف الدراسية بالمراحل الثلاثة مصدرا مساعد لعملية التعليم وليس ولا يعد مقرر أساسي يلزم بدراسته جميع الطلاب .
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