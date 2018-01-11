محافظ الخرج يلتقي مدير مرور الرياض

علي القحطاني (صدى):

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبة بديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، مدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن بن خرصان الخرصان ، بحضور مدير الشؤون الإدارية بمرور الرياض العقيد سلطان السهلي ، ومدير مرور الخرج المكلف المقدم بدر الخليوي.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المتعلقه بالخدمات المرورية ، حيث أوضح محافظ الخرج أن مدن ومراكز وقرى المحافظة تشهدت تنامي سكاني مضطرد ، لاسيما مدينة السيح حاضرة الخرج التي تشهد تنامياً سكانياً وعمرانياً كبيراً وسريعاً ، ما يستوجب مواكبته بدعم مرور الخرج بالكوادر البشرية والمركبات والتجهيزات المرورية اللازمة ، ليقوم بكامل المهام المناطة بهذا الجهاز الحيوي .

من جهته أوضح العميد الخرصان أن توجيهات سمو أمير منطقة الرياض تؤكد دائما على أهمية دعم إدارات مرور محافظات المنطقة بالكوادر والتجهيزات اللازمة وهذا محل عناية واهتمام مرور منطقة الرياض .