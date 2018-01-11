فينغر يوضح حقيقة الاستغناء عن سانشيز بعد عرض السيتي

ماجد محمد(صدى):

بعد تداول الشائعات حول انتقال لاعب الارسنال ألكسيس سانشيز إلى السيتي، أكد المدرب الفرنسي أرسن فينغر على أن اللاعب سيبقى في صفوف الفريق لوقت أطول.

وقال ” فينغر” أن سانشيز لاعب مهم ويرغب أن يبقى في الارسنال لمدة أطول، مشيرًا إلى أن ارتباط اللاعب بالنادي لا يعتمد على مدة العقدة التي من المقرر أن تنتهي يونيو القادم.

وأضاف أن الناس لا تعرف اللاعب، قائلًا: ” إنه شخص يركز فقط في كرة القدم، ليس شيئاً آخر، يقدم كل ما لديه حين تطأ قدماه أرض الملعب ” .

ويذكر أن اللاعب حتى الان لم يوضح استمراره في الارسنال من عدمه بعد انتهاء فترة عقدة، وعرض السيتي 34 مليون يورو لضم سانشيز.